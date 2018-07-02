مستشفى راشد ينجح في ترقيع ساق مريضة بجلد بشري

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تمكن أطباء مستشفى راشد من إجراء أول عملية ترقيع لساق مريضة من جلد بشري بعد تعرضها لحادث مروري أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من جلد الساق اليمنى وانكشاف العظم والأجزاء الداخلية للأنسجة، حيث تم فيها استخدام أحدث التقنيات والممارسات العلاجية في زراعة الأنسجة على العظم تم أخذها من متبرع (متوفى) لتكوين طبقة طبيعية من الأدام وتغطيتها بأنسجة وجلد المريضة.

وقال الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى راشد:إن المريضة وصلت مركز الإصابات والحوادث خلال شهر مايو الماضي، وهي تعاني من كسور وتهتك في الساق اليمنى بسبب تعرضها لحادث سير أدى إلى فقدان 18% من الجلد، حيث باشر الأطباء في إجراء الإسعافات الطبية والعلاجات اللازمة لها وتحويلها إلى قسم جراحة اليد لإجراء عملية ترقيع الجلد وتفادي المضاعفات السلبية التي قد تؤدي إلى تأخير أو عدم التئام الجرح، والتعرض للإصابة بالتيبس في القدم وتليّف الجلد، خاصة وأن المناطق الداخلية للأنسجة تعتبر شديدة الحساسية للمؤثرات الخارجية من جفاف ورطوبة وحرارة وميكروبات وغيرها.

خطة

وأوضح الدكتور العوضي أن الفريق الطبي قام بوضع خطة علاجية للمريضة بعد إجراء الفحوص والتقييم الطبي اللازم للحالة المرضية للمباشرة في ترقيع الجلد لتغطية المنطقة المصابة بزراعة أنسجة جديدة على العظم لتكوين الأدام تم أخذها من جلد متبرع (متوفى) لتعويض ما فقدته المريضة بجلد طبيعي.

وقال إن الفريق الطبي قام خلال المرحلة الأولى للعملية بتغطية الجزء المصاب من الساق بجلد بشري حقيقي مخزن تحت مستوى عالٍ من التعقيم والجودة، وبعد مرور خمسة أيام من هذا الإجراء تم التأكد من نجاح التغطية والزراعة النسيجية، بتأقلم أنسجة جسم المريضة مع الجلد البشري المزروع وتكوين الأدام، حيث قام الأطباء بعد ذلك بملء التجاويف وتغطية الجزء المصاب بنفس أنسجة وجلد المريضة مشيرا إلى أن الفحوص التي قام بها الفريق الطبي والمتابعة الحثيثة للون الجلد للكشف عن وجود الالتهابات؛ أظهرت النجاح التام للعملية، والتئام الجلد بصورة كاملة مع جسم المريضة دون أية مضاعفات سلبية. وهي الآن بصحة جيدة بعد أن تماثلت للشفاء التام بعد عملية الترقيع .

تقنيات

وأكد الدكتور العوضي أهمية استخدام هذا النوع من التقنيات والممارسات العلاجية الحديثة لافتا إلى نسب النجاح المرتفعة التي تحققها مثل هذه العمليات في إصابات الحوادث المؤدية إلى فقدان الجلد والأنسجة التي تغطي العظام والمفاصل.