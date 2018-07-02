ريادة إماراتية في مسابقة كندا للروبوت

المصدر: مونتريال - وام

أحرز فريق المدرسة الإماراتية المركز الأول «سوبر تيم» في مسابقة «روبوكاب العالمية للروبوت 2018» والتي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية وسط منافسة قوية ومستويات عالية من 24 دولة مشاركة.

وشارك ضمن الفريق 7 طلاب من عدد من مدارس الدولة خاضوا منافسات المسابقة بمختلف أقسامها وشاركوا ضمن فريق موحد ضم سنغافورة وكرواتيا وحصلوا على لقب البطولة في تلك المنافسات التي تتمحور حول محاكاة عمليات الإنقاذ من خلال وضع استراتيجيات وبرمجة روبوت للإنقاذ ضمن بيئات تحاكي عمليات إنقاذ الضحايا خلال الأزمات والطوارئ.

وتأتي مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في البطولة ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تمكين طلبتنا من مختلف مجالات العلوم المتقدمة التي باتت تلاقي اهتماماً واسعاً على المستوى العالمي إذ عملت الوزارة ومن خلال عدة برامج إلى تأهيل الطلبة لخوض مثل تلك البطولات والمنافسات.

وقال مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام: «إن برامج الأنشطة التي تطلقها الوزارة تتكامل مع المناهج المطورة والمستحدثة التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً في منظومتها التعليمية، وهو بدوره ما يمكن الطلبة من الجانب النظري والتعرف على التطبيقات العملية لتلك العلوم والمعارف من خلال انخراطهم في مسابقات ومعسكرات داخلية وخارجية».