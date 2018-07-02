لجنة رعاية الأطفال المحرومين تناقش طرق حمايتهم

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

استضافت شبكة الشارقة لحماية الطفولة اجتماع اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، وضم الاجتماع رئيس اللجنة، المستشار سالم مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية، ونائب الرئيس اللواء سيف محمد الزري، القائد العام لشرطة الشارقة. وتم في الاجتماع مناقشة حزمة من القضايا والأفكار والمبادرات التي تخص الطفولة، في ظل سعي اللجنة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالأطفال، واتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة لحمايتهم، وتوعية المجتمع بمختلف أنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، ما يسهم في نشر الوعي على مستوى المؤسسات في إمارة الشارقة.