افتتاح عيادة لقياس دهون وتليّف الكبد في مستشفى المفرق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

افتتح مستشفى المفرق إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عيادة متخصصة في قياس دهون وتليف الكبد منذ مطلع الشهر الجاري، تعمل العيادة أيام الثلاثاء من كل أسبوع وتستقبل المرضى المحولين من العيادات التخصصية المختلفة.

وأفاد الدكتور أحمد الرفاعي استشاري أمراض الكبد في مستشفى المفرق: «أن العيادة ستدعم الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى إذ سيتمكن المتعاملون من معرفة وجود التليف أو عدمه ونسبة الدهون في الكبد، واستناداً للنتائج سيعطى المراجع خطة علاجية طويلة المدى للتخلص من دهون وتليف الكبد بشكل تدريجي ومتابعة مدى الاستجابة من خلال جهاز قياس دهون وتليف الكبد الذي يوفر نتائج آنية لن تستدعي انتظار المريض لتلقي نتائج المسح».

30 %

ويضيف الدكتور الرفاعي: «الكبد الدهني موجود بحوالي 30% من سكان الإمارات نتيجة انتشار السمنة وداء السكري اللذين يعدان أحد أهم عوامل الإصابة به، ويمر الكبد الدهني بعدة مراحل حسب درجات الدهون، المرحلة الأولى وهي مرحلة ترسب الدهون والتي يمكن الشفاء منها من دون تدخل دوائي، أما مرحلة التهاب الكبد الدهني فهي المرحلة الثانية التي يصل إليها من 10 إلى 20% من مرضى دهون الكبد وتكمن خطورتها في احتمال تطورها إلى تليف الكبد والذي قد يتطلب علاجات دوائية إلى جانب ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ملائم لمرضى تليف الكبد».

أخصائيون

يضم فريق العيادة استشارياً متخصصاً في أمراض الكبد وأخصائية تغذية لمتابعة ووضع البرامج الغذائية لمرضى دهون الكبد وتدعم العيادة الخدمات المتعددة والمتكاملة التي يوفرها مستشفى المفرق في العيادات التخصصية، وتماشياً مع توجهها نحو توفير أجود الخدمات بسهولة ويسر، خصصت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الرقم 80050 لحجز المواعيد وللرد على الاستفسارات لكافة منشآتها من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التابعة لها.