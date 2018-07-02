1000000 درهم لـ«أصدقاء مرضى السرطان»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تسلّمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان تبرعاً مالياً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة مليون درهم إماراتي، دعماً لحملة الزكاة «أنا أستحق الحياة»، الحملة السنوية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، لحثّ المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد ليسهموا بزكاة مالهم لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاركة مجتمعية

وأكدت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، دور المشاركة المجتمعية الفاعلة من الأفراد، والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح مبادرات الجمعية وأنشطتها الخيرية، التي تعكس روح البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، ووجهت الشكر لإدارة بنك دبي الإسلامي على التبرع السخي من أموال الزكاة.

تعاون

ومن جانبه قال عبد الرزاق العبد الله، رئيس إدارة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي: «سعداء بالتعاون المشترك مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، هذه الجمعية التي نجحت خلال الـ 19 عاماً الماضية في تقديم تجربة إنسانية متفردة على صعيد تعزيز الوعي بمرض السرطان ».