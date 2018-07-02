87 ألف ذبيحة جهّزتها مسالخ أبوظبي لرمضان والعيد

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي جهزت خلال شهر رمضان وعيد الفطر أكثر من 87051 ذبيحة، حيث شهدت المسالخ إقبالاً كبيراً خلال تلك الفترة، حيث أرجعت هذا الإقبال إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية الاعتماد على مسالخ أبوظبي للاستفادة من الخدمات الحضارية التي تقدمها المسالخ إلى الجمهور .

رش

وكشفت البلدية أنها خلال المدة ذاتها أعدمت المسالخ 214 ذبيحة غير مطابقة الشروط الصحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت البلدية إلى أن عدد الذبائح التي تم الكشف البيطري والصحي عليها بلغ خلال شهر رمضان المبارك والعيد 87051 ذبيحة، والكشف البيطري على 47757 رأساً من الماشية الحية التي وردت إلى أسواق المواشي، وقامت المسالخ بسحب 990 عينة دم من المواشي الحية الواردة إلى أسواق بيع المواشي لإجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة شحنات المواشي الواردة من خارج إمارة أبوظبي، وذلك بمشاركة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما حرصت البلدية على تكثيف عمليات رش حظائر بيع المواشي بالمبيدات ضد آفات الصحة العامة في جميع أسواق المواشي بمدينة أبوظبي بالتعاون مع «تدوير»، نظراً لزيادة عدد الماشية الواردة إلى الأسواق وتنوع مصادرها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضافت البلدية أنها لأول مرة على مستوى الدولة ومنطقة الخليج، قامت المسالخ برش الماشية الواردة إلى أسواق بيع المواشي التابعة لمسالخ بلدية مدينة أبوظبي باستعمال التقنيات الحديثة «جهاز رش الأغنام والماعز» آلياً، لضمان خلوها من الحشرات ناقلة ومسببات الأمراض المعدية والسارية، حيث تم رش حوالي50.000 رأس من الماشية.

استنفار صحي

وقد استنفرت البلدية خلال رمضان والعيد 26 طبيباً بيطرياً، و8 مراقبين ومشرفين، إضافة إلى 6 موظفين إداريين وقياديين، بمشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة بأعمال الذبح والتجهيز، والصيانة والنظافة.