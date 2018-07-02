«طرق دبي» تصدر دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق، حرصاً على تطوير وتنظيم توزيع خدمات البنية التحتية في حرم الطريق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2021.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، إن الدليل يركز على التوزيع الأمثل لخدمات البنية التحتية في حرم الطريق بما يتناسب مع متطلبات التنقل في إمارة دبي، وينسجم مع متطلبات الجهات الخدمية، كما يوفر الدليل الإرشادات الكافية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في حرم الطريق ومتطلبات شهادات عدم الممانعة للمشاريع بمراحلها المختلفة.

وأضافت بن عدي أن الدليل أُعِدَّ بالتنسيق مع الجهات الخدمية ومزودي الخدمة في إمارة دبي، بهدف تقديم خدمات متميزة تراعي أفضل المعايير العالمية للحفاظ على مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية رائدة وذكية في مختلف المجالات، وبما يضمن تعزيز مكانتها في مجال التنافسية الدولية وتحقيق السعادة لسكانها وزائريها والمتعاملين من جميع شرائح المجتمع.