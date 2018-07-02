مرضى الثلاسيميا يتصدرون المركز الأول في استهلاك الدم بنسبة 38 %

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم عن أن مرضى الثلاسيميا تصدروا العام الماضي المركز الأول في استهلاك الدم بنسبة (38%) من إجمالي الوحدات التي تم جمعها في المركز، في حين استهلك مستشفى دبي 16% ومستشفى راشد 14%، ومستشفى لطيفة 8% وفي حين وصل استهلاك مستشفى حتا إلى 3% و21% لمستشفيات القطاع الخاص، فيما قام المركز بإصدار بطاقات إلكترونية بفئات مختلفة للمتبرعين بالدم حسب عدد مرات التبرع بالدم لتشجيعهم على معاودة التبرع بالدم الطوعي.

وبينت أن المركز تمكن العام الماضي من جمع 64 ألفا و666 وحدة دموية، و5 آلاف و828 وحدة صفائح دموية من خلال 676 حملة تبرع تم تنفيذها داخل وخارج المركز، وأشادت الدكتور مي بالجهود الإنسانية التي يقدمها المتبرعون بالدم والتي تعكس الحس الإنساني النبيل لدى كل منهم لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط المركز بالعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لتعزيز برامج التبرع بالدم الطوعي الذي يساهم في إنقاذ حياة المرضى وخاصة مرضى الثلاسيميا والنزيف الحاد ومصابي الحوادث الخطرة.

رقم قياسي

ولفتت إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم حقق منذ عام 2011 رقماً قياسياً في التبرع الطوعي بالدم، وصلت نسبته إلى 100%، مطبقاً بذلك توصيات منظمة الصحة العالمية التي أعلنتها عام 2009 التي تدعو البلدان إلى تحقيق نسبة 100% من تبرعات الدم التطوعية دون مقابل مادي بحلول عام 2020، وتطرقت الدكتورة رؤوف إلى الدور الفاعل الذي يقوم به المركز لتلبية الحاجة المستمرة للمرضى من الدم في ظل الارتفاع المتنامي لسكان دبي والنمو المتزايد في عدد المنشآت الصحية والنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة مجالات الحياة.

وأشارت إلى حصول مركز دبي للتبرع بالدم على الاعتماد الدولي منذ عام 2012م من الجمعية الأميركية لبنوك الدم (AABB) كأول مركز على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .