جمارك دبي تصادر 10325 وحدة بيض ودواجن مجمّدة منذ 2017

المصدر: Ⅶدبي - مرفت عبد الحميد

كشفت جمارك دبي لـ«البيان» عن أن مادتي الدواجن المجمدة والبيض يعتبران من أكثر المواد الغذائية التي تتم مصادرتها من المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، حيث بلغ عدد الدواجن المجمدة المصادرة في عام 2017 نحو 2890 وحدة والبيض نحو 3900 وحدة والمواد الغذائية الأخرى 30 وحدة، وفي النصف الأول من عام 2018 بلغ عدد الدواجن المجمدة المصادرة نحو 1232 وحدة والبيض نحو 2303 وحدة أي بمجموع 10325 وحدة بيض ودواجن مجمّدة منذ 2017.

إجراءات

وأكدت جمارك دبي أن استيراد المواد الغذائية يخضع بشكل عام لإجراء رقابي من قبل إدارة سلامة الأغذية في بلدية دبي استناداً للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، كما أشارت المادة (2/‏د) من السياسة الجمركية رقم 12 لسنة 2006 بشأن التصريح عن الأمتعة الشخصية للمسافرين ومعاينتها والإعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية بأن تطبق إجراءات المنع والتقييد على ما يرد بصحبة المسافرين، ومنع الإعلان الجمركي رقم 04/‏2007 إدخال منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين القادمين للدولة.

أمتعة شخصية

وحول الأمتعة الشخصية التي يجلبها المسافرون معهم، أوضحت الجمارك أن هناك كميات محددة وشروطاً يجب أن تتوافر في الأنواع والكميات المجلوبة فيما تطبق التعرفة الجمركية على الكميات التجارية، وفي حال عدم دفع الرسوم الجمركية فإن الجمارك تقوم بحجز الكميات الزائدة ولمدة 30 يوماً تمدد بناءً على طلب المسافر إلى 60 يوماً وذلك بموافقة مدير المكتب الجمركي، وفي حال انتهاء فترة الحجز، يجري نقل المواد المحجوزة إلى المزاد، ويطبق ذلك على ذات المواد جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة من حيث التخليص الجمركي.

وأشارت إلى وجوب تصريح المسافر عن الأمتعة الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصطحب معه أدوية بكميات ضخمة حتى لو كانت للاستعمال الشخصي؛ إذ إنه يمكن حجزها وقد تترتب عليها قضية جنائية، مشدداً على وجوب حمل وصفة الأدوية الصادرة من الطبيب المختص، وقد يضطر القادم إلى الحصول على إذن خاص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاصطحاب أدوية بكميات أكثر من المسموح بها.

موافقة صحية

وأوضحت أنه طبقاً لقانون الجمارك تخضع الأدوية بكافة أنواعها لموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولهذا السبب تقوم السلطات الجمركية بإحالة أي أدوية إذا كانت محمولة باليد إلى وزارة الصحة، وفي حال أبدت الوزارة عدم الموافقة يتم حجز هذه الأدوية من قبل السلطات الجمركية.

وأفادت جمارك دبي بأنه يمكن للأفراد جلب مقتنياتهم الشخصية والأغراض المنزلية إلى الدولة بناءً على إعفاءٍ من الرسوم الجمركية، وينطبق الإعفاء على المواطنين المقيمين بالخارج عند عودتهم للإقامة بالبلاد، وينطبق على الأجانب القادمين للإقامة في دولة الإمارات لأول مرة، شريطة أن تكون المقتنيات الشخصية والأغراض المنزلية مستعملة، وأن تكون الكمية في حدود ما يكفي لاستعمال منزل.