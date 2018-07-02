أصحاب الهمم: القانون الجديد رسّخ فاعليتنا في المجتمع

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبد الحميد

ثمّن عدد من أصحاب الهمم التعديلات التي استحدثها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، مؤكدين أنه يهدف إلى بناء مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز والعقبات، ويضمن بيئة عمل سعيدة لموظفي حكومة دبي، وبالأخص لفئة أصحاب الهمم.

وفي هذا الإطار، أكد راشد المرزوقي، الموظف في هيئة تنمية المجتمع، أهمية العمل بالنسبة إلى أصحاب الهمم ليكون لهم دور متوازٍ مع أقرانهم الأسوياء في بناء وتنمية المجتمع، فالوظيفة ليست سبيلاً لكسب الرزق أو لتوفير الاستقرار المادي فحسب، بل أيضاً وسيلة للمحافظة على كرامة الإنسان واحترامه وضمان توازنه النفسي والمعنوي، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيضمن بيئة عمل ملائمة لأقرانه، ويسمح لهم بتفعيل دورهم المنوط بهم.

تحديات سوق العمل

وقالت مريم حاجي البلوشي، موظفة في جمارك دبي: «إن من أهم التحديات التي قد تواجه سوق العمل عدم تقبّل المؤسسات لأصحاب الهمم وسؤالهم عن الكيفية التي سوف يمارسون بها عملهم والصورة النمطية المكونة لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى قدرات أصحاب الهمم والمهارات التي يمتلكونها، ومن هنا فإن القانون أوجد الأدوات والوسائل التي يمكن أن تعمل على إزالة هذه العقبة الأساسية التي تحول دون دمج أصحاب الهمم في المجتمع».

شكر وتقدير

من جهته، أعرب الكاتب الإعلامي محمد الغفلي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مؤكداً أن قانون الموارد البشرية الجديد يحاكي طموحات موظفي حكومة دبي، وخاصة أصحاب الهمم، إضافة إلى تحفيزهم وتشجيعهم على الإبداع، من خلال توفير الراحة النفسية وبيئة العمل الداعمة التي تضمنها تفاصيل القانون، التي أزالت الكثير من التحديات التي ربما كانت تواجه البعض منهم.