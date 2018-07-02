خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام كندا ورئيسي رواندا وبوروندي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جولي باييت الحاكم العام لكندا والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

كما هنأ سموه بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وذلك بمناسبة عيد التحرير لبلاده. وإلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى جولي باييت وبول كاغامي وبيير نكورونزيزا.