سيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح بن لوتيه العامري

المصدر: Ⅶ العين - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه العميد الركن سالم محمد بن لوتيه العامري بمناسبة زفاف سعيد سالم محمد بن لوتيه العامري إلى كريمة حمد سالم حمد العامري، وزفاف سعيد مبخوت محمد بن لوتيه العامري إلى كريمة سهيل بخيت بن لوتيه العامري.

كما حضر الحفل في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.