عبد الله المري: منتسبات مرتب «إصلاحيات دبي» مثال للمرأة العاملة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن العنصر النسائي المنتسب لمرتب إدارة سجن النساء في الادارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية قدم النموذج المثالي للمرأة العاملة التي تبني أسرتها وتساهم أيضاً في بناء مجتمعها، ودعا القائد العام لشرطة دبي العنصر النسائي في الشرطة من العسكريات والمدنيات إلى أن يحذين حذو نظيراتهن في إدارة سجن النساء.

جاء ذلك خلال توجيهه بمنح 52 من العنصر النسائي ضمن مرتب الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية شارات التميز تقديراً لجهودهن في العمل والتفاني والإخلاص في أداء واجباتهن الوظيفية اليومية، كما أمر اللواء المري بمنح 5 عسكريات من مرتب سجن النساء أقدمية ستة أشهر في الخدمة، نتيجة لحرصهن في المواظبة على العمل والالتزام بأوقات الحضور والانصراف رغم سكنهن في إمارات مجاورة وظروفهن المعيشية كأمهات وربات أسر.

برنامج

وقام اللواء المري بجولة تفقدية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد مروان جلفار، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومديري الإدارات الفرعية.