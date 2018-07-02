عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع قبرص

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص في مختلف المجالات منها التجارية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية.

مستجدات

وتبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا.

ترحيب

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون والتواصل الحضاري والاقتصادي مع مختلف الدول والشعوب من منطلق سياسة الانفتاح التي تنتهجها قيادتها الرشيدة وتوجهاتها بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحقيق التعايش والسلام بين دول وشعوب العالم.

إشادة

من جانبه، أشاد نيكوس خريستودوليديس بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.