مجلس شرطة دبي النسائي يناقش أخلاقيات العمل

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في دبي، بالتعاون مع اللجنة النسائية في قطاع البحث الجنائي، ورش «السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل» الخاصة بالعنصر النسائي من مدنيات وعسكريات على مستوى القوة، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وانطلقت أولى ورش العمل في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور المقدم إلهام حسن صالح، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مقدمة الورشة، والنقيب العنود السعدي، رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، وعدد من عضوات المجلس وموظفات شرطة دبي. وشهدت ورشة العمل مناقشات وتبادلاً للأفكار والآراء حول الأسباب المؤدية إلى الأخطاء المسلكية.