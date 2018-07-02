بلدية دبي تنظم لقاءً مع تجار سوق الذهب لتطوير الخدمات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظّمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي «لقاء في الميدان» مع تجار سوق الذهب، حيث حضره قياديون وموظفون من مختلف إدارات الدائرة بهدف التعرف إلى كل احتياجات المتعاملين في هذا المجال والاستماع إلى متطلبات العمل في قطاعهم.

وأكدت منال بن يعروف، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي بالإنابة، أن هذه المبادرة السنوية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع متعاملي الدائرة في مختلف القطاعات كونهم شركاء في عملية تطوير كل الخدمات التي تقوم بها البلدية، حيث تسهم المبادرة في معرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية، مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي مراعاةً لعدم قدرة بعض المتعاملين على ترك محلاتهم وأعمالهم والذهاب بأنفسهم إلى البلدية لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

وأوضح رضا سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي، أنه قد تم إجراء تقييم مبدئي لمعايير الصحة والسلامة في السوق وتحديد وتصنيف التغييرات والإصلاحات المطلوبة ورفعها إلى الإدارات المعنية فيما يخص هذا السوق الحيوي، الذي يشهد زيارات أعداد كبيرة من السياح من مختلف الأعمار والجنسيات، كما تم التركيز والتوصية باستخدام معدات ومواد تتلاءم مع الظروف المناخية.

توثيق

وقال أمين أحمد أمين، مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي، أن مشاركة الإدارة تأتي بغرض توثيق ملاحظات أصحاب المحلات والمؤسسات من تجار الذهب والمجوهرات والاستماع إلى اقتراحاتهم التي تسهم في تسهيل الإجراءات، وتسهم في إسعادهم، وذلك من خلال المهام المنوطة بإدارة مختبر دبي. المركزي في الجوانب الفنية كالتفتيش وجمع العينات وتحريزها في أظرف مخصصة ومحكمة الاغلاق ويقوم بعدها صاحب المحل بإرسال العينة للفحص لدى مختبر دبي المركزي باستخدام أحدث التقنيات من قبل فنيين ومحللين ذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال للتأكد من مطابقتها المواصفات، كما يقوم موظفو المختبر بمعايرة الموازين الإلكترونية لمحلات الذهب والمجوهرات للتحقق والتأكد من دقتها باستخدام التقنيات الحديثة والخبرات ذات الكفاءة العالية.