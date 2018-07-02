شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر سباحة الأطفال من دون رقابة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي إلى عدم ترك الأطفال يمارسون السباحة بمفردهم في الأحواض المخصصة لهذه الغاية في المنازل وغيرها، أو الشواطئ البحرية، حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر الغرق.

وحثّت على عدم التهاون في الوقاية والانتباه للأطفال أثناء تواجدهم في أماكن أحواض السباحة والشواطئ، مؤكدة أهمية الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وتعريف النشء بمخاطر السباحة بمفردهم، وتجنب الاقتراب من الأحواض حتى لا يكونوا عرضة للانزلاق والسقوط بها.

واعتبرت الإهمال سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة وعدم الانشغال عنهم والسماح لهم في السباحة باتباع الإجراءات الوقائية بوجود شخص يجيد ممارسة السباحة والإنقاذ.

وأرجعت مسببات غرق الأطفال إلى استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة مراقبتهم، وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، والمباغتة بالمزاح برمي الأطفال بعضهم في الحوض.

ونصحت بوضع سياج حول حوض السباحة يمنع دخول الأطفال والحرص على عمل أرضية مانعة للانزلاق حول الحوض وارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

وطالبت الأسر بعدم الانشغال بتصفح الأجهزة الذكية أثناء ممارسة الأطفال للسباحة وعدم الانتباه إليهم، ما يشكل خطراً بالغاً عليهم خصوصاً في حال عدم وجود مرافق معهم، وتجنب تعبئة حوض السباحة كاملاً بالماء عند استخدامه من قبل الأطفال.

وأشارت إلى ضرورة تزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها والحرص على السباحة في الأماكن التي تتواجد فيها منصات للإنقاذ وعدم ممارستها في الشواطئ غير المخصصة والتي تكثر فيها حالات الغرق.