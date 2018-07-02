شرطة عجمان تطلق حملة «أمن المنازل أثناء السفر»

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

أطلق قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة عجمان حملة تحت شعار «أمن المنازل أثناء السفر»، تهدف إلى توعية المسافرين حول ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنزل من التعرض لجرائم السرقة أثناء السفر، تعزيزاً للثقافة الأمنية لكل الأسر بشأن خطورة ترك المنزل من دون حماية كافية، أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح العقيد علي جبر الشامسي، مدير مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان، أن جرائم السرقة من المنازل تزداد صيفاً، نظراً لسفر العائلات وأصحاب المنازل لقضاء الإجازات، بحيث تتاح الفرصة لضعفاء النفوس للدخول إلى المنازل والاستيلاء على المقتنيات الثمينة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى استخدام وسائل الحماية اللازمة لمساكنهم.

كما ذكر مدير مراكز الشرطة الشاملة أن شرطة عجمان وضعت عدة تدابير أمنية لحماية المناطق السكنية بالإمارة، إضافة إلى تفعيل الحملة في جميع مراكز الشرطة بعجمان بتوجيه المتعاملين حول تأمين المنازل في حالة السفر، مؤكداً أن كل مسافر عليه ضرورة حماية منزله قبل سفره، لأن سارقي المنازل في مثل هذه المواسم يدركون أن المنازل تكون خالية من سكانها.