دعوة إلى استبدال الأعلام التالفة في أم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين - عصام الدين عوض

دعت بلدية أم القيوين جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستبدال بالأعلام التالفة أعلاماً أخرى جديدة، خصوصاً تلك المرفوعة فوق أسطح المنازل والفلل والبنايات والمرافق العامة المتأثرة بالعوامل الطبيعية والمناخية، ما يعد واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية تتمثل بالمحافظة على العلم الإماراتي، الذي يعد رمزاً من رموز الاتحاد، الذي يمثل رمزاً للإمارات وسيادتها، علاوة على المحافظة على المظهر الحضاري لإمارة أم القيوين.

وقال عبيد طويرش، القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين: إن دائرة البلدية نوهت إلى أهمية استبدال الأعلام التالفة للحفاظ على المعاني والقيم الوطنية السامية لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الحرص على إبقائه عالياً خفاقاً، من خلال الاستبدال بالأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة المتأثرة بحرارة الشمس والعوامل الطبيعية، أخرى جديدة، لافتاً إلى أن البلدية سوف تطلق قريباً حملة شاملة على كل أنحاء الإمارة لتسليم الأعلام الجديدة للمواطنين والمقيمين، مناشداً المواطنين الإماراتيين والمقيمين كافة، مثمناً مشاعر المواطنين الإماراتيين والمقيمين الحريصين على رفع علم الإمارات فوق المنازل والفلل والبنايات والمراكز التجارية والمرافق العامة.