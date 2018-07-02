مركز أبوظبي للسلامة المهنية يحصل على الجائزة الدولية من الجمعية الذهبية

المصدر: أبوظبي - وام

حصل مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «روسبا»؛ لدوره في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية.

وقال الدكتور جابر عيضة الجابري، مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، إن المركز وبحصوله على هذه الجائزة يؤكد تميزه في مجال تطبيق أفضل معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية الإنجازات التي حققها عالمياً ومحلياً.

وأضاف: «إن الجائزة تعكس حرص إمارة أبوظبي على التعزيز الدائم للإجراءات والأنظمة التي تكفل أماكن عمل آمنة وسليمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفق أرقى المعايير الدولية»، مشيراً إلى أن أماكن العمل في إمارة أبوظبي تعد مكاناً آمناً وصحياً، وذلك في ظل وجود تشريعات راسخة تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع. وأكد أن هذه الجائزة تعزز مكانة المركز كأحد أهم الجهات المعنية بتطوير ممارسات السلامة والصحة المهنية على مستوى العالم، كما تتيح خلق المزيد من الفرص التي تسهم في رفع وتطوير مستوى الوعي بهذه الممارسات، علاوةً على أنها تجسد وصول نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى أعلى المعايير الدولية.