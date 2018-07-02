شرطة دبي تُطلع «الشؤون الإسلامية» على تجربتها الإعلامية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، وفداً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برئاسة هلال علي الفيلي مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة، وذلك ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الوسائل الحديثة والمستخدمة للتسويق والترويج الإعلامي، وتجربة الإعلام الأمني في المجال التلفزيوني والإذاعي.

وأكد اللواء المري، حرص شرطة دبي على مشاركة تجاربها وممارساتها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وسعادتهم بنقل خبراتهم إلى الآخرين.

من جانبه، قدم المقدم فيصل القاسم، نبذة عن السياسة الإعلامية لشرطة دبي، وآلية عمل إدارة الإعلام الأمني، وتغطيتهم لمختلف المواضيع الأمنية والمجتمعية والجنائية والتوعوية والمرورية وغيرها، ضمن إطار متجدد