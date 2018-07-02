ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى حمد بن محمد القاسمي

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية يوم الأحد 17 شوال 1439 هجرية الأول من يوليو 2018 ميلادية».

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم عند تمام الساعة 8 صباحاً في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة القواسم.

وتتقبل التعازي للرجال في مجلس الضيافة بخزام بدءاً من اليوم الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، وخلال الفترة المسائية من 4 عصراً حتى 7 مساء لمدة ثلاثة أيام.

وتتقبل التعازي للنساء في منزل المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الكائن في منطقة الدهيسة برأس الخيمة.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم.