«جائزة خليفة لنخيل التمر» تحضّر لمهرجان التمور السودانية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق أول بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة.

واستعرض الوفد، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد علي قنيف رئيس مجلس إدارة جمعية فلاحة ورعاية التمور السودانية، جهود دولة الإمارات في تنظيم مهرجان التمور السودانية بدورته الثانية، التي تقام خلال الفترة من الثاني حتى السادس من أكتوبر المقبل في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

وأشاد الفريق أول بكري حسن صالح بتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم المهرجان في السودان والنجاح الذي حققه بدورته الأولى.