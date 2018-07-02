3443 مستفيداً من مساعدات بيت الخير الرمضانية في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

كشفت جمعية بيت الخير فرع رأس الخيمة، أول من أمس، عن نتائج حملة «سنزيد المحسنين» التي قدمت مساعدات متنوعة بمبلغ 4 ملايين و843 ألف درهم واستفاد منها 3443 حالة إنسانية من الأسرة المتعففة.

وأوضحت شمسة حضوب، مديرة فرع جمعية بيت الخير في رأس الخيمة، أن الجمعية وفي إطار حرصها الدائم على يد العون والمساعدة للأسر والحالات المتعففة أطلقت خلال شهر رمضان المبارك حملة «وسنزيد المحسنين» التي كان للفرع دور فاعل فيها.

وأشارت إلى أن الفرع وزّع مبلغ 4 ملايين و843 ألفاً و137 درهماً على 3443 حالة متعففة من الحالات المسجلة ضمن كشوفات الفرع، تضمنت المير الرمضاني وكسوة العيد والعيديات وغيرها من أصناف المساعدات التي ساهمت في مساعدة المستفيدين على توفير مستلزمات واحتياجات أفراد أسرهم. وأشادت بتفاعل المحسنين مع حملات الخير.