نظام ذكي لإصدار شهادات التصدير الصحية للأغذية في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي نظاماً ذكياً يتيح للمتعاملين إمكانية طباعة شهادات التصدير الصحية للأغذية بشكل إلكتروني من دون الحاجة للمراجعة الذاتية لمراكز البلدية لطباعة الشهادات، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة نحو التوجه الذكي وتقليل أعداد المتعاملين وإتاحة السبل لتنفيذ معاملاتهم إلكترونياً.

وأكد عصام شرف، رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن النظام الذكي الجديد سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، مشيراً إلى أن الإدارة كانت تستقبل ما يقارب 2000 متعامل شهرياً لهذا الغرض بمعدل 9 آلاف معاملة في الشهر، فالنظام الذكي سيكون له الأثر الكبير في تقليل عدد المتعاملين وتحقيق سعادتهم من خلال إتاحة الخدمة لهم إلكترونياً، ما يوفر عليهم عناء مراجعة الدائرة ذاتياً، فضلاً عن إسهام النظام في توفير عدد الورق الذي كان يتم استهلاكه سابقاً في الدائرة من خلال عملية الطباعة.

تحقق من الشهادة

وأوضح رئيس قسم رقابة تجارة الأغذية أن الإدارة قد وفرت أيضاً نظاماً ذكياً يتيح للمسؤولين في الدول التي تم تصدير الشحنات الغذائية إليها، إمكانية التحقق من الشهادة عبر استخدام رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال موقع بلدية دبي، مضيفاً أن الدائرة تهدف دائماً لتطبيق كل الممارسات التي من شأنها تحقيق سعادة ورضا المتعاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم من الاستفادة من خدمات الدائرة عن طريق الوسائل الإلكترونية الذكية.