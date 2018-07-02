«نقل أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للبحّارة بتكريم القدامى

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرمت دائرة النقل بإمارة أبوظبي عدداً من البحّارة القدامى في الإمارة ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للبحّارة الذي يصادف يوم الخامس والعشرين من يونيو كل عام.

وأعربت الدائرة عن تقديرها وامتنانها للبحّارة القدامى الذين ركبوا البحر وواجهوا المخاطر والصعاب ليكونوا جزءا من التراث الإماراتي العريق، والذين أمضوا جلّ حياتهم في هذه المهنة التي مارسها الآباء والأجداد بكل كفاءة واقتدار خاصة في المرحلة التي كان الاقتصاد يعتمد فيها بشكل أساسي على الغوص وتجارة اللؤلؤ.

كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من اهتمام دائرة النقل بشؤون البحّارة والملاحين من الجيل الحالي وفي المستقبل، والانعكاسات الإيجابية التي تتركها خدماتهم على المجتمع والاقتصاد المحلي، وذلك وفق منهجية تعتمد على الحداثة والتطور.