توصية باختيار الشارقة عاصمة للأسرة العربية لعام 2020

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

اقترح بيان صادر من المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية على ضوء الأجندة الأممية 2015-2030، الذي اختتمت أعماله مؤخراً في جمهورية تونس تحت رعاية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وبتنظيم من حكومة تونس ومنظمة الأسرة العربية، اختيار إمارة الشارقة عاصمة للأسرة العربية لعام 2020؛ نظراً لما تقوم به الشارقة من جُهد سخي ودعـم لا محدود للأسرة وبرامجها ومؤسسات الأسرة العربية الفاعلة في الإمارة بدعم من حكومة الشارقة إلى جانب دعوة المنظمات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة.

وأشاد جمال عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، خلال أعمال المؤتمر التحضيري لأعمال القمة المزمع عقدها في تونس خلال ديسمبر القادم بدعم حكومة تونس لمنظمة الأسرة العربية وبالدعم اللامحدود الذي توليه حكومة الإمارات للأسرة العربية والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات وجعلت منها الأولى في مجال دعم اللاجئين والإغاثة وتنفيذ جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة التي أدرجتها مع خططها الوطنية.

تثمين

كما ثمّن رئيس المنظمة الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اللذين يوليان الأسرة العربية كل دعم ومساندة.

وأشار البح إلى أن تنظيم قمة الأسرة العربية حدث استثنائي بكل المقاييس، وسيفتح باب العمل الاجتماعي والدعم لصالح الأسرة العربية على المستوى الإقليمي، وسوف يجعل هناك نوع من الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكبار قيادات الدولة وخبرائها في دعم برامج التنمية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية جائزة الأسرة العربية التي تنظمها منظمة الأسرة العربية وتقام تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة.