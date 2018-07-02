فرع الهـلال الأحمـر و«المـرور» يوزعـان «مقـاعد الخير للأطفال» في العيـن

المصدر: أبوظبي - البيان

وزّع فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالعين، بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات بالعين، «مقاعد الخير للأطفال» على عددٍ من المستفيدين من المبادرة التي تم إطلاقها في عام الخير. وتعزيزاً للجهود المجتمعية المشتركة بين الهلال الأحمر ووزارة الداخلية تواصل الهيئة تفعيل المبادرة عبر فروعها مع إدارات المرور والدوريات بالشرطة في كل أنحاء الدولة، للحفاظ على سلامة النشء داخل المركبات.

وأشار فرع الهلال الأحمر بالعين إلى أن توزيع «مقاعد الخير للأطفال»، التي تمت مؤخراً على 10 أسر متعففة مسجلة بقسم المساعدات الاجتماعية بالفرع، يجسد الاهتمام الذي توليه الهيئة والإدارة العامة لشرطة أبو ظبي بالعين في توفير أفضل الممارسات والمواصفات في مقاعد الأطفال من سن الرابعة وما دون، وجلوسهم بأمان في المقاعد المخصصة لهم داخل المركبة بما يسهم في حمايتهم من كل المخاطر التي يتعرضون لها.

وعبّر الفرع عن تقديره لإدارة المرور والدوريات بشرطة العين على مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، ومشاركة الهلال الأحمر في تفعيلها بمدينة العين، إضافة لتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية المشتركة والداعمة مبادرة «عام الخير» التي ترتكز على 3 محاور إنسانية مجتمعية.