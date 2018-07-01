الطقس غداً حار إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية وتزداد كميات السحب بعد الظهر على المناطق الشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وذكر المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام، تصل 35 كم / ساعة أحيانا على البحر وبعض المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الموج في بحرالخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثاني عند الساعة 04:21

بينما سيكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 56:32 والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:24 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى في الدولة :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 70 15

دبي 39 30 65 10

الشارقة 40 28 70 10

عجمان 39 30 70 15

أم القيوين 40 28 75 20

رأس الخيمة 40 29 75 25

الفجيرة 38 32 80 40

العين 45 29 55 15

ليوا 44 30 85 20

الرويس 41 30 80 30

السلع 42 29 75 25

دلما 38 30 85 45

طنب الكبرى 37 31 80 40

طنب الصغرى 37 31 80 40

أبوموسى 37 31 80 40