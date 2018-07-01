ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ حمد بن محمد القاسمي

المصدر: وام

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان " بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية اليوم الاحد 17 شوال 1439هجرية الأول من يوليو 2018 ميلادية.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد يوم غد الاثنين الموافق 2 يوليو 2018 عند تمام الساعة 8 صباحا في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة القواسم.

وتتقبل التعازي للرجال في مجلس الضيافة بخزام بدءا من يوم غد الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا وخلال الفترة المسائية من 4 عصرا حتى 7 مساء لمدة ثلاثة أيام.

كما وتتقبل التعازي للنساء في منزل المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الكائن في منطقة الدهيسة برأس الخيمة.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.