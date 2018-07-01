أمام محمد بن راشد.. عدد من سفراء الدولة يؤدون اليمين القانونية

المصدر: وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.. أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية.

وتسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم - أوراق اعتماد عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة حيث تسلم سموه أوراق اعتماد سفراء دول بروناي دار السلام و جمهورية غانا ومملكة البحرين وجمهورية تشاد و جمهورية صربيا والجمهورية اليونانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية جامبيا والمملكة المتحدة.

وقد رحب سموه بالسفراء الجدد وأكد لهم أن جميع الجهات المعنية في الدولة تفتح أبوابها لهم من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه وبنجاح تام خدمة للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات ودولهم وذلك بما يعود بالخير والمصلحة المشتركة على شعبنا وشعوب هذه الدول الشقيقة والصديقة.

وقد نقل أصحاب السعادة السفراء الجدد - خلال تقديم أوراق اعتمادهم - تحيات رؤساء وقادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى قيادة دولة الإمارات.. متمنيين لشعبنا دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

حضر أداء اليمين وتقديم أوراق الاعتماد عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

