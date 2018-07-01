«دبي للقرآن» تستعد مبكراً للدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة

المصدر: دبي-البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء استعداداتها المبكرة لتنظيم جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة التي ستقام خلال الفترة من 6 ــ 19 نوفمبر المقبل.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأنه قد تم مخاطبة أكثر من 106 دول وجاليات حول العالم للمشاركة في هذه الدورة، وتوقع أن تشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة، وذلك بعد النجاح الكبير والتنظيم الرائع الذي صاحب الدورتين السابقتين، حيث شارك في الدورة الأولى 72 دولة وجالية، بينما شارك في الدورة الثانية 76 دولة وجالية، وكان لتشريف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بحضور وتكريم الفائزات في الدورتين الأثر الكبير في نجاحها.

يذكر أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاما في 31/‏‏12/‏‏2018 وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، كما قامت اللجنة بفتح باب المشاركة لمرشحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثالثة، وستقوم اللجنة بتنفيذ خطة لعقد دورة تدريبية للمرشحات اللاتي وقع عليهن الاختيار لإعدادهن بصورة طيبة للمنافسة في المسابقة، كما صرح بأن اللجنة المنظمة للجائزة ستطبق نفس لوائح المسابقة الدولية للقرآن الكريم للذكور، حيث تحصل الفائزة بالمركز الأول على 250000 درهم، والمركز الثاني على 200000 درهم، والمركز الثالث على 150000 درهم، والمركز الرابع على 65000 درهم، والمركز الخامس 60000 درهم، والمركز السادس على 55000 درهم، والمركز السابع على 50000 درهم، والمركز الثامن على 45000 درهم، والمركز التاسع على 40000 درهم، والمركز العاشر على 35000 درهم، وما دون المركز العاشر من الحاصلات على نسبة 80% فما فوق سيحصلن على جائزة قدرها 30,000 درهم لكل منهن، والحاصلات على 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25000 درهم، والحاصلات على 69% فأقل ستحصل كل منهن على 20000 درهم.