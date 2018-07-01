40.6 % انخفاض بلاغات الجرائم المقلقة في القصيص

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد مركز شرطة القصيص، في الحفاظ على الأمن في منطقة الاختصاص، الأمر الذي أدى إلى انخفاض البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 40.6 % في عام 2017، مقارنة بالعامين الماضيين.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد يوسف العديدي مدير المركز، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة اختصاصه، والتي ساهمت في خفض معدل الجريمة المقلقة، مثل برنامج «تغطية»، الذي يهدف إلى رفع عدد الدوريات في منطقة الاختصاص، وزيادة ضبط المشبوهين، بالإضافة إلى برنامج «ملفات معلومة»، الذي يهدف إلى دراسة الملفات المجهولة من حيث أسلوب الجريمة وكيفية ارتكابها، ووقت تنفيذها، ما أدى إلى عدم وجود قضايا مجهولة مقلقة، بالإضافة إلى الحملات الأمنية التي قام بها المركز في منطقة الاختصاص، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

برنامج استعداد

كما أدى برنامج «استعداد» الخاص بالدوريات الأمنية، إلى تأهيل مسؤولي الدوريات، من خلال المحاضرات والتوجيهات التي تقدم لهم من قبل الضباط وصف الضباط في المركز، من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، قبل الانطلاق إلى العمل، وذلك بهدف إتقان عمل الدورية، وتغطية منطقة الاختصاص بصورة احترافية، مؤكداً على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص، التي تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل عدة مناطق، كالنهدة والطوار والمحيصنة والخوانيج.. وما يميز مركز شرطة القصيص أيضاً، وقوعه في منطقة تربط ما بين إمارة دبي وإمارة الشارقة.

بلاغات مرورية

واطلع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على إحصائية الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص، التي إشارات إلى انخفاض البلاغات المرورية بنسبة 14.3 % في عام 2017، مقارنة بعام 2016، كما انخفضت الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 27,7 % في عام 2017، مقارنة بعام 2016، بالإضافة إلى انخفاض إصابات الحوادث المرورية في عام 2017 بنسبة 29,8 %، مقارنة بعام 2016، وانخفاض حوادث الدهس بنسبة 25 % في عام 2017، مقارنة بعام 2016.