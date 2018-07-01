«دبي العطاء» تستضيف 10 دورات من مبادرة التطوع في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بأنها ستستضيف 10 دورات لمبادرتها التطوعية المحلية المعروفة بـ«التطوع في الإمارات»، وذلك بالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي. وقد أُقيمت الدورة الأولى أمس في المركز الذي يهتم بالأطفال والشباب الصغار الذين يعانون من صعوبات بدنية وتعليمية شديدة بمشاركة 20 متطوعاً. وشارك المتطوعون مع الطلاب من خلال سرد القصص والأنشطة الرياضية والألعاب ومساعدة المعلمين داخل الفصل الدراسي. وشملت المبادرة أيضاً توفير المعدات الأساسية والدعم الطبي.

وفي سياق تعليقه على أحدث دورة من مبادرة التطوع في الإمارات، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «بالتزامن مع عام زايد 2018 ومع مهمتنا المتمثلة في توفير التعليم الشامل، نهدف من خلال هذه الدورة من مبادرة التطوع في الإمارات إلى مساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في دولة الإمارات على تخطي العراقيل التي تحول دون حصولهم على فرص التعلم المتساوية. يجب أن نولي الأطفال والشباب من أصحاب الهمم اهتماماً خاصاً».

وأضاف الشحي: «نحن نثمن الدور الذي لعبه المتطوعون الذين انضموا إلينا اليوم وأولئك الذين سينضمون إلينا في الدورات التسع القادمة ».

من جانبها، قالت خولة الصايغ، نائب المدير التنفيذي لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة: «نشكر دبي العطاء مرة أخرى على دعمها المستمر للأطفال من أصحاب الهمم. ويسعدنا رؤية الابتسامات على وجوه الأطفال بعد يوم مٌمتع من التفاعل مع المتطوعين».