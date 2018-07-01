عبد الواحد البلوشي.. تميّز وظيفي يقهر الإعاقة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تحدّى عبد الواحد محمد أحمد البلوشي من مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي، إعاقته الجسدية، وتغلب على الظروف الصعاب والتحديات التي اعترضت طريقه نحو النجاح والتميز، بدءاً بمشواره في التحصيل العلمي، حتى حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، ولديه مزيد من الآمال والطموحات في استكمال دراساته العليا لنيل الدكتوراه، وفق تعبيره.

ولم تتوقف طموحاته عند التحصيل العلمي، فقد تميز في عمله، وتوّج بحزمة من الجوائز، ونال شهادات التقدير والتكريم، بحيث تدرج بسلم الوظائف، ليصبح مديراً لفرع الشؤون الإعلامية، عن جدارة واستحقاق، ليكون قدوة لكل من يبحث التميز والنجاح وتحدي الصعوبات، مهما كان حجمها.

ويلقى البلوشي كل التقدير والاحترام ومحبة زملائه، وهو متزوج وله طفلة واحدة، تبلغ من العمر 3 سنوات، ويتصف بالصفات الحميدة والخلق الرفيع وحسن التعامل مع الآخرين.

الحكاية

ويروي قصته، قائلاً: إنه أصيب بإعاقة حركية منذ ولادته، ولكن لم تثنه عن تحقيق طموحاته، وتحدى الصعوبات والتحديات، بشجاعة وإصرار، على الرغم من ظروفه الصحية، وكانت نقطة انطلاقته نحو النجاح والتميز، في الدراسة وفي مسيرته المهنية، حتى أصبح يمارس حياته بشكل طبيعي، ويستخدم «عكازين» لكي يتمكن من الحركة، والاعتماد على الذات في ممارسة العمل.

ويستذكر بدايات تخرجه من مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين عام 2003، وكان الأول على دفعته في مجال التصميم، ليلتحق أثناء دراسته في مراكز الداخلية في كلية التقنية العليا في الفترة المسائية، وحصل على شهادتي الدبلوم في معالجة المعلومات بالكمبيوتر، والإنجاز في تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر، بتقدير جيد جداً.

ولم تتوقف طموحات البلوشي، فقد واصل مشواره الدراسي والتحق بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، تخصص إدارة أعمال، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ومن ثم الماجستير بذات التخصص، ويطمح حالياً إلى الحصول على الدكتوراه.

وبعد التخرج التحق بالعمل في قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين، بوظيفة إداري، ويعمل على تصميم شهادات التقدير وبطاقات التهنئة الخاصة بالمناسبات المختلفة، والمشاركة في تصميم برامج التوعية الخاصة بالفعاليات والأنشطة المختلفة، وتنفيذ العديد من الأعمال والمهام، التي أهلته ليكون مديراً لفرع الشؤون الإعلامية في قسم العلاقات العامة.

نصائح

وينصح البلوشي، أصحاب الهمم، على تحدي الظروف الصعبة والتغلب عليها، ومواصلة جهودهم في العطاء والبناء والمشاركة في المنجزات الوطنية، حاثاً إياهم على الاعتماد على أنفسهم، وعدم الركون إلى اليأس، وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والعزيمة والإرادة القوية، لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

وتم اختيار البلوشي ضمن الموظفين المتميزين بشرطة العين عام 2007، وحصل على جائزة المدير العام لشرطة أبوظبي للمقترحات المطبقة عام 2012، وجائزة السائق المثالي في أسبوع المرور لعام 2004، وعلى شهادتي تقدير بمناسبة مشاركته في اليوم العالمي للدفاع المدني في عام 2013، وأخرى لإسهاماته في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن الجنائي.