عبد الله المري: ماضون في تطبيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أوضح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، متبنية نهج الاستدامة، وتطبيق أهدافها الـ 17 للتنمية المستدامة، ومن بينها الصحة الجيدة والرفاه، ومن هذا المنطلق، قامت شرطة دبي، بإطلاق عدد من البرامج والأنشطة للمشاركة في التحدي العالمي لنبض فيرجن، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بترسيخ نمط حياة صحي مستدام.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من منظمة فيرجن بلس، برئاسة ديفيد أوسبورن المدير التنفيذي، بحضور العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور تميم الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد علي المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

تعاون

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يخص تنمية لياقة وإنتاجية الموظفين في مختلف المجالات الميدانية والإدارية، بالإضافة إلى استعراض مشاركة شرطة دبي في التحدي العالمي لنبض فيرجن، الذي يأتي ضمن الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تطوير قدرات وإمكانات المورد البشري في القوة.

وأكد اللواء عبد الله المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مد جسور التعاون والشراكة مع جميع الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص داخل وخارج الدولة، في ما يخص المصلحة العامة بينها وبين تلك الجهات، مشيراً إلى أن شرطة دبي تسعى دائماً لتوفير بيئة صحية متكاملة، تدعم إنتاجية الموظف، وتساعدهم على الابتكار والاستمتاع بأداء مهام العمل، والذي ينعكس بدوره على أداء جهاز الشرطة في تأمين أمن وسلامة مجتمع إمارة دبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل إمارة دبي أسعد مدينة في العالم.

من جانبها، ثمنت جيل كنج جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تأمين أمن وسلامة المجتمع بكادرها البشري المتميز، وبمبادراتها المبتكرة، التي تحفز موظفيها على إتقان مهام العمل، وأداء الواجب بمسؤولية عالية.