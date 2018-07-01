24 مليون درهم مشاريع أمنية جديدة في عجمان 2018

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

تشهد إمارة عجمان تنفيذ مشاريع أمنية جديدة تتبع للقيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الحالي بتكلفة 24 مليون درهم منها مركز شرطة جديد وورش ملحقة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية وبناء دور ثان لمركز شرطة النعيمية الشامل وذلك بهدف تعزيز مسيرة الأمن ومواكبة الطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة وفي إطار حرص وزارة الداخلية لتطوير العمل الشرطي والتميز في الخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع، كما سيتم بدء العمل في فحص الفني للمركبات الثقيلة والخفيفة في المركز الجديد التابع لمؤسسة المواصلات العامة في منطقة الجرف مطلع شهر سبتمبر المقبل.

مركز شرطة الجرف

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ«البيان»: تنفذ وزارة الداخلية العديد من المشاريع الجديدة لتطوير العمل الشرطي في إمارة عجمان والتوسع في الخدمات لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية ولتعزيز مسيرة الأمن والسلامة في ربوع الوطن وذلك بتكلفة 24 مليون درهم، مشيراً إلى أن ابرز المشاريع الجديدة بدأ العمل في تنفيذ مشروع مركز شرطة الجرف الشامل والذي يتكون من طابقين ويقع على إطلالة شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتم إنجاز 20% من أعمال المشروع ومن المتوقع الانتقال إليه في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً بأن الموقع الجديد للمركز سوف يسهم في تطوير الخدمات وسرعة الاستجابة والوصول إلى المواقع المختلفة في منطقة الجرف السكنية والصناعية.

ورشتان جديدتان

كما يجري العمل في إنشاء ورشتين جديدتين في المؤسسات الإصلاحية والعقابية الأولى للنزيلات وخصصت لأعمال الخياطة والأشغال اليدوية وذلك بهدف إكسابهن المهارات والمهن التي يعتمدن عليها بعد انتهاء فترة العقوبة، والورشة الثانية خصصت للرجال وهي لأعمال النجارة والأصباغ والأعمال اليدوية وتتكون من دورين وبها قسم خاص لتعليم الحاسوب وذلك بهدف تطوير مهارات النزلاء وتمكينهم من اكتساب مهن جديدة تعينهم في الحياة وتم انجاز أعمال مشروع الورشتين بنسبة 30%.

وكشف القائد العام عن بدء العمل بإنشاء حضانة جديدة للأمهات النزيلات بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية وتحتوي على غرف عديدة ويعمل بها موظفات مختصات بشؤون الأطفال ورعايتهم.

كما بدأ العمل في بناء الطابق الثاني لمركز شرطة النعيمية الشامل وذلك بعد الانتقال إلى المركز الجديد نهاية العام الماضي ويأتي المشروع لتوسعة الأعمال ولتطوير الخدمات المقدمة لسكان منطقة النعيمية.

فحص المركبات

أفاد اللواء النعيمي بأنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر المقبل تقديم خدمات فحص المركبات الثقيلة والخفيفة في مركز الفحص الفني الجديد التابع لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان إلى جانب خدمات مركز الفحص الحالي ( شامل )، للتوسع في الخدمات وتماشياً مع ازدياد عدد المركبات في الإمارة ويجري حالياً عملية تركيب الأنظمة والآليات التابعة لعملية الفحص بالمركز الفحص الفني الجديد بمنطقة الجرف.