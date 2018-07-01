500 مشارك في حملة «تعهد الاستدامة» بمجلس كهرباء دبي للشباب

المصدر: ■ دبي - البيان

أطلق «مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب» حملة «تعهد الاستدامة للشباب» لإبراز دور الشباب في رفد مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكيل منصة تفاعلية للاستماع إلى أفكار الشباب وطموحاتهم بشأن تعزيز الاستدامة، ونشر ثقافة الاستدامة باعتبارها إحدى القيم الأساسية التي يستند إليها مجلس الهيئة للشباب.

واستمرت الحملة على مدار أسبوع كامل، واستقطبت أكثر من 500 مشارك من الشباب من داخل الهيئة وخارجها. وتعهد المشاركون من خلالها بتبني أساليب الحياة المستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهات الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

تطوير

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:أطلق مجلس الهيئة للشباب حملة «تعهد الاستدامة للشباب» لترسيخ مفهوم الاستدامة بين صفوف الشباب، انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز دور الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات. ولا ندخر في الهيئة جهداً لدعم جهود ونشاطات مجلس الهيئة للشباب الهادفة إلى توجيه طاقات الشباب، وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة، وإعداد أجيال مؤهلة تحمل على كاهلها مهمة غرس ثقافة الاستدامة في المجتمع، ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة في هذا الشأن، مستنيرين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «إن الشباب هم قوة الأوطان وأملها في بناء غد أفضل، حيث ترقى برقيهم الأمم ».

دور محوري

وأضاف: «يؤدي مجلس الهيئة للشباب دوراً محورياً وفعّالاً في إشراكهم في جهود الهيئة الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في جميع نواحي العمل، وغرس هذه الثقافة بين فئة الشباب الإماراتي، والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءتها، انسجاماً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الهادفة إلى خفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

من جهتها، أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيس مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب، أن المجلس يضطلع بدور مهم في تعزيز مشاركة الشباب في التنمية والتطوير. وقد تبنى المجلس قيمة الاستدامة كونها إحدى القيم الأساسية لأنشطته.