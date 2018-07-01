1182 ساعة توعية نفذها «أبوظبي للرقابة الغذائية» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، 1182 ساعة توعوية من خلال 186 نشاطاً وفعالية متنوعة، تناولت مواضيع السلامة الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة في إمارة أبوظبي، واستهدفت طلبة المدارس في الإمارة ومرتادي منافذ البيع والمهرجانات والفعاليات المتنوعة التي أقيمت على مدار النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب موظفي الجهاز من خلال الفعاليات التوعوية الداخلية، وذلك في إطار حرص الجهاز على الارتقاء بالوعي المجتمعي بما يتعلق بقضايا السلامة الغذائية ومجالات عمل الجهاز.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن هذه الساعات التوعوية المنفذة تضمنت العديد من المواضيع في مناطق الإمارة (أبوظبي، العين والظفرة)، حيث تنوعت المواضيع المطروحة على التوعية بمواضيع السلامة الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة والأبحاث والتطوير وبما يتناسب وفئات الجمهور المستهدفة، وقطاعات الغذاء المتنوعة، وذلك لضمان تحقيق الوصول الأمثل للجمهور بكافة أطيافه وشرائحه، إيماناً من الجهاز بأهمية دوره التوعوي وتكامله مع دوره الرقابي في تحقيق سلامة الغذاء.

وقال القاسمي: إن برامج التوعية التي ينفذها الجهاز تتوزع بين مجالات التوعية والتثقيف في مختلف القطاعات الخاصة بالجهاز، حيث تم تنفيذ 142 ساعة توعوية لـ 37 فعالية خاصة بالثروة الحيوانية و190 ساعة لـ41 فعالية ومواضيع تهتم بالسلامة الغذائية، فيما تم انجاز 227 ساعة توعوية للقطاع الزراعي في26 نشاطاً، و 107 ساعات في 13 نشاطاً للأبحاث والتطوير بالإضافة إلى الساعات التوعوية المؤسسة العامة التي شملت 516 ساعة توعوية في 69 نشاطاً.