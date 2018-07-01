أمل القبيسي تؤكد دور المؤسسات البرلمانية في التنمية

المصدر: Ⅶأبوظبي -البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المؤسسات البرلمانية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وفي تعزيز مسيرة الدول والشعوب نحو التطور والتقدم والتنافسية العالمية، مشيرة إلى أن القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أدرك منذ خطوات التأسيس الأولى للدولة الاتحادية، أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في توسيع قاعدة المشاركة ومأسسة نهج الشورى المتجذر في الثقافة والهوية الوطنية لشعبنا.

وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للبرلمان: إن هذا اليوم يُشكلُ مناسبةً هامة، يتعين استثمارُها لتأكيد دور البرلمانات الوطنية في دعم خطط التطور والتحديث والبناء، عبر ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وأن النهج التشاوري في دولة الإمارات راسخ، ويضرب بجذوره في عمق تاريخنا، من خلال آليات متوارثة للحوار المجتمعي، وتبادل الرأي والمشورة، والتفاعل البناء بين الحاكم والشعب، حيث تُمثل مبادئ الشورى والمشاركة في صنع القرار، وسياسة الباب المفتوح، جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإمارات وتقاليدها الأصيلة، واكتسب هذا النهج بعداً مؤسسياً في مرحلة ما بعد تأسيس دولة الاتحاد.