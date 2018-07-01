عبد الله بن زايد: الإمارات تعزّز التعاون الفضائي مع الهند

المصدر: Ⅶبنغالور - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الهند في قطاع الفضاء، فيما التقى سموه إتش. د. كوماراسوامي، رئيس حكومة ولاية كارناتاكا، في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وولاية كارناتاكا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والفضاء وقطاعات الطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وولاية كارناتاكا، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات والهند.

من جانبه، رحب إتش. د. كوماراسوامي، رئيس حكومة ولاية كرناتكا، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وأكد حرص الهند على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

أبحاث الفضاء

وزار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، منظمة أبحاث الفضاء الهندية «إسرو» الواقعة في مدينة بنغالور بولاية كرناتكا، وتعد واحدة من بين أكبر 6 وكالات الفضاء في العالم، ولديها أكبر أسطول أقمار الاتصالات من طراز «INSAT» وأقمار الاستشعار عن بعد.

واستمع سموه والوفد المرافق إلى شرح مفصّل من مسؤولي المنظمة عن بدايات برنامج الفضاء الهندي الذي تم إنشاؤه منذ الستينيات، إضافة إلى أبرز إنجازات المنظمة، ومنها بناء أول قمر صناعي هندي «آريا باتا» الذي أطلق في 19 أبريل 1975، فيما نجحت الهند عام 1980 بوضع القمر الصناعي «روهني» في مداره بمركبة إطلاق الأقمار «SLV-3».

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الهند في قطاع الفضاء، خاصة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء و«إسرو» للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند في 11 فبراير 2016.

علوم النانو

كما زار سموه مركز علوم النانو والهندسة في مدينة بنغالور بولاية كرناتكا الهندية.

واستمع سموه والوفد المرافق إلى شرح موجز من مسؤولي المركز حول أبرز الأنشطة والبحوث والعلوم التقنية التي يقدمها في جميع أقسامه، إضافة إلى مختبراته الـ13 التي تجرى فيها جميع الاختبارات الأساسية، واطلع على المواد النانوية والأجهزة والضوئيات.

وأشاد سموه بالتسهيلات البحثية والأجهزة المختبرية المتطورة لتقنيات وعلوم النانو التي تمتد بغرفة على مساحة 1400 متر مربع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالمركز، معرباً عن أمنياته للجميع بالنجاح والتوفيق.

رافق سموه، خلال الجولة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وجمال حسين الزعابي، القنصل العام للدولة في كيرلا.