"البيان" تطلق قنواتها على تلفزيون إنستغرام IGTV

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت صحيفة «البيان»، عن فتح قنواتها الرقمية على تلفزيون إنستغرام IGTV، في إطار مواكبتها المستمرة لكل ما هو جديد في الإعلام الرقمي، وابتكارات السوشال ميديا.

ويمكّن التطبيق، الذي أطلقته الشركة العالمية قبل أيام، المستخدمين من مشاهدة فيديوهات طويلة (حتى ساعة كاملة)، ومقاطع فيديو عمودية من منشئي المحتوى المفضلين لديهم على إنستغرام، وبالتالي، تعزيز التواصل معهم بطرق جديدة.

وتحظى «البيان» بتفاعل واسع من قبل جمهورها مع المحتوى المقدم على إنستغرام، سواء كان من الصور أو الفيديوهات القصيرة، على حسابي albayannews وshoofalbayan. ومع التحديث الجديد، بات بوسع مئات الآلاف من متصفحي محتوى «البيان الرقمي»، أن يطلعوا على مقاطع فيديو أطول ويشاركوها.

وتستعد قناة «شوف البيان»، لإطلاق دورة برامجها الخاصة بالقناة الجديدة، والتي تضم مئات الساعات المصورة، من إنتاج فريق البيان، وتغطي محتوى خاصاً في مجالات المجتمع والثقافة والتراث والرحلات والأمكنة ووصف أنماط الحياة في الإمارات ودبي، منسجمة مع طبيعة المجتمع الإماراتي المنوع والمتسامح والسعيد. وسيكون محبو السلاسل المصورة الشيقة #دروب_الإمارات و#الطريق_إلى_حتا و#إمارات_الأمل و#عام_زايد و#أكل_وسوالف و#شوف_أنيميشن، على موعد مع بث متجدد لهذه الحلقات، إضافة إلى برامج عديدة جديدة، يعلن عنها قريباً.

يأتي ذلك، في ظل تصدر «البيان الرقمي» لمعدلات غير مسبوقة من الرواج، إذ يعتبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان»، الموقع الإماراتي الأول في العالم العربي، وقد حافظ على مرتبته بثبات، خلال الشهور الستة المنصرمة، مع ازدياد في عدد المتصفحين للموقع.

ويختلف تطبيق IGTV، حسب ما أوردت النشرة الصحافية الخاصة بشركة إنستغرام، عن أيّ تجربة فيديو محمول أخرى، بأنه مصمم أساساً للأجهزة المحمولة، ليلائم الطريقة التي يستخدم بها الناس الهواتف الذكية، أي مع مقاطع فيديو عمودية تملأ الشاشة. إضافة إلى كونه سهل الاستخدام، حيث يبدأ تشغيل الفيديوهات بمجرد فتح التطبيق، دون الحاجة للبحث أولاً. وهو أيضاً يتضمن محتوى عالي الجودة.

بوسعكم متابعة القناتين بعد تنزيل التطبيق على حسابي @albayannews و@shoofalbayan