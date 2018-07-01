حاكم عجمان والشيوخ يحضرون أفراح الكتبي في العين

المصدر: Ⅶالعين - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد مطر بن ختروش الكتبي، بمناسبة زفافه إلى كريمة سهيل مطر بن حاذة الكتبي، وذلك بقاعة الاحتفالات في مدينة الهير بمنطقة العين.

حضر الحفل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات لأهل العروسين وذويهم الذين أعربوا بدورهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه والشيوخ على تشريفهم الحفل.