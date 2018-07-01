شرطة أبوظبي توفّر خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

توفّرشرطة أبوظبي، خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً عبر موقعها، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين والاستغناء عن المستندات والوثائق الورقية.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق عمل تطوير الخدمات الحكومية، إن توفير خدمة نقل المركبة إلكترونيا، يأتي استجابة للأفراد والمؤسسات والشركات، في الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني بيسر وسهولة.

وأكد توفير أفضل الخدمات ورفع معدلات رضا الجمهور، وأخذ متطلباتهم بعين الاعتبار على نحو يفوق توقعاتهم، حاثاً إياهم على إنجاز معاملاتهم عبر الخدمات الذكية أو القنوات الرقمية، والموقع الإلكتروني.

وشرح العقيد سيف الزعابي، مدير إدارة ترخيص المركبات في مديرية ترخيص السائقين والآليات، إجراءات الحصول على صلاحية نقل الملكية إلكترونياً، بمراجعة مراكز سعادة المتعاملين مرة واحدة وتحديد المتعامل رقم (هاتف متحرك) لاستقبال رسالة نصية من سلطة الترخيص تحمل كود الموافقة واعتماد عملية البيع لـ«البائع» وأخرى لـ«المشتري» تفيد بالتسجيل.

وأوضح أنه يشترط لإنجاز عملية النقل تسديد مخالفات المرور المترتبة على مركبة الشخص التي يرغب بنقل ملكيتها، والحضورية على رخصة القيادة والمحولة على الرمز المروري للبائع والمشتري، وعدم وجود مركبات منتهية للأخير.

وتصنف العملية (إلى نقل المركبة مباشرة ) في حال كان الرقم غير مميز بنفس مدة التأمين الحالية وتسجيله باسم المالك الجديد دون الحاجة للفحص الفني ونقله مع التجديد واستثناء المركبة ذات الموديل الجديد من الفحص الفني.