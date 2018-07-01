«كهرباء دبي» تطّلع على آلية عمل صندوق التكافل الاجتماعي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي، الذي حضر للاطلاع على آلية عمل صندوق التكافل الاجتماعي لشرطة دبي وطرق تقديم المساعدات والدعم إلى موظفي القوة المحتاجين.

واستقبل العقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفد هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» الذي ضم السيد أفسانة عبد العزيز، مدير الرعاية الاجتماعية، والسيدة سعيدة الهاملي، تنفيذي أول رعاية اجتماعية، بحضور وفاء الزرعوني، رئيس قسم الخدمات الإنسانية، والوكيل أحمد خوري، من شعبة التكافل الاجتماعي في شرطة دبي.

واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل من العقيد المنصوري عن نشأة صندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي في العام 1989 بهدف تنمية روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد القوة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية في العمل.

وبين العقيد المنصوري أن الصندوق يسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمنتسبي القوة، من مدنيين وعسكريين، في حال تعرضهم لأزمات إنسانية وظروف طارئة مثل الحرائق أو مصاريف العلاج.