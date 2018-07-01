«أصدقاء السكري» تقدّم خدماتها لأكثر من ألفي شخص

المصدر: Ⅶمتابعة - نورا الأمير

أفادت جمعية أصدقاء السكري في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن خدماتها تشمل أكثر من ألفي مريض، يستفيدون من خدماتها التشخيصية والعلاجية والتوعية إذ تشمل الرعاية والتوعية ذوي المرضى، لافتةً إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأطفال الذين باتوا يصابون بالمرض.

جاء هذا التصريح على هامش إطلاق الجمعية لحملة «وقاية وتعايش» بهدف تعزيز وعي المجتمع حول مرض السكري وأسبابه وطرق الوقاية منه والتعايش معه، والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية المستمرة حتى شهر أغسطس المقبل وتقام فعالياتها في عدد من المراكز التجارية والجمعيات التعاونية والأماكن العامة في إمارة الشارقة.

تدشين الحملة رسمياً كان بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وخولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري.

وتتيح «وقاية وتعايش»، تقديم الفحوصات المجانية لضغط الدم وهشاشة العظام ونسبة السكري في الدم وقياس كتلة الجسم، بالإضافة إلى الاستشارات التثقيفية والتوعوية بمشاركة أطباء واختصاصيين ومثقفين صحيين.

إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أكدت حرصهم على إطلاق المبادرات والحملات والبرامج التثقيفية التي تعنى برفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع ودعم ومساندة المرضى والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية، تحقيقاً للأهداف التي أنشئت لأجلها الإدارة وفقاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.