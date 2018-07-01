وزارة الصحة تصدر دليل التثقيف الصحي للمسافرين

المصدر: ■ دبي - عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل التثقيف الصحي للمسافرين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل وأثناء وبعد السفر لقضاء فترة سفر صحية وآمنة. وشمل الدليل الإجراءات الوقائية قبل السفر والتي تضمنت ضرورة الاستشارة الطبية ما قبل السفر بمدة كافية تتراوح بين 4-6 أسابيع لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر والحالة الصحية للمسافر، وعمل بعض الفحوصات إن لزم، وتعريف المسافر بأنواع التطعيمات المختلفة التي قد يحتاجها للجهة المقصودة.

وشدد الدليل على ضرورة أخذ الاحتياطات الضرورية في حال مرافقة الأطفال أو المرأة الحامل مثل أخذ الأدوية للأطفال اللازمة لخفض الحرارة وبخاخ الربو، كما يمكن طلب شهادة اللياقة للمرأة الحامل حسب الوجهة، مع تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية، والحصول على التأمين الصحي الخاص بالسفر الذي يكفل الرعاية اللازمة في حالة الطوارئ وخاصة الفئات التي تحتاج إلى عناية صحية (كبار السن، المرأة الحامل، بعض الحالات المرضية) مع ضرورة أخذ التطعيمات الضرورية حسب وجهة السفر المقصودة والمطلوبة دولياً بفترة كافية قبل السفر (في عيادة المسافرين) وفي حال كان الشخص ملتزماً بتناول أدوية معينة لعلاج بعض الأمراض مثل السكري، فينصح بالاحتفاظ بكمية كافية من الدواء تكفي لمدة ثلاثة أيام في حقيبة اليد ضماناً لتوفر العلاج في حال تأخر شحن الأمتعة.

إرشادات

وتضمن الدليل إرشادات خاصة أثناء السفر لتجنب بعض المشاكل الصحية ومنها اختلاف التوقيت واضطراب الساعة البيولوجية، حيث يعاني المسافرون بهذا الاضطراب أثناء الرحلات الطويلة والذين يتجهون إلى البلدان البعيدة، ومن أهم الأعراض الناتجة اضطراب في النوم والجهاز الهضمي والتركيز وأيضاً الشعور بالإرهاق والضعف العام وينصح المسافر بأخذ قسط كاف من النوم والراحة أثناء الرحلات الطويلة ومراعاة شرب السوائل بكثرة وتجنب شرب القهوة والشاي.

وفيما يتعلق بالدوار الحركي أو دوار السفر الذي يعاني منه بعض المسافرين نتيجة اضطراب في حواس الإنسان ومن أبرز أعراضه الدوار والإرهاق والغثيان والصداع والقيء فينصح بالجلوس في مقدمة الطائرة أو عند الجناح أو الجلوس في الوسط وتجنب تناول الطعام مباشرةً في بداية الرحلة ومضغ علكة أو حلوى النعناع واستشارة الطبيب لوصف دواء يخفف من أعراض الدوار.

استشارة

وأوضح الدليل أن المشاكل الصحية المصاحبة للسفر إلى المرتفعات العالية تشمل الصداع والغثيان والدوار وضيق في التنفس وفقدان الشهية والشعور بالتعب واضطراب النوم، ناصحاً المسافرين باستشارة الطبيب خاصة الأفراد الذين يعانون أمراضاً في القلب أو الجهاز التنفسي.