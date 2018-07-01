بلدية أبوظبي توفر 1.58 مليار درهم لاستدامة البنية التحتية

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

حققت بلدية مدينة أبوظبي وفراً مقداره 1.58 مليار درهم نتيجة تطبيقها معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية على اختلاف أنواعها، حيث تم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها خلال المراحل التصميمية.

وأكدت البلدية أن تطبيق معايير الاستدامة بدأ في العديد من مشاريع الطرق والحدائق والبنية التحتية في مدينة أبوظبي منذ العام 2011 ولا يزال مستمراً حتى الآن، حيث يتم تصميم المشاريع مع الاهتمام بمعايير بلدية مدينة أبوظبي، والمتضمنة متطلبات الاستدامة، فيما تم إدراج متطلبات الاستدامة في أدلة التصميم ومواصفات إنشاء الطرق والبنية التحتية والحدائق والمنتزهات الخاصة بإمارة أبوظبي بالاشتراك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مشيرة إلى أن متطلبات الاستدامة متضمّنة بالفعل في أدلة التصميم ومواصفات الإنشاء، حيث يتم متابعة تطبيقها بالمشاريع من خلال التحقق من التصميم المستدام للمشاريع.

تقنيات

ويسعى قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إلى الاستمرار في دعم تطبيق أحدث التقنيات التي تدعم مجال الاستدامة، حيث يجري المختصون في القطاع دراسات وأبحاثا تطبيقية ذات طابع ريادي ومشاريع تجريبية وأبحاث مشتركة مع الجامعات لدراسة وتقييم المبادرات والتقنيات الجديدة في هذا المجال، وإدراج ما يتلاءم منها مع ظروف إمارة أبوظبي في المواصفات والمعايير ذات الصلة.

وأشارت البلدية إلى أنها حققت نجاحات كثيرة في مجال استخدام معايير الاستدامة في مشاريعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق استخدام (الشبكات البلاستيكية - الجيوسنثتكس ) في مشاريع الطرق، بهدف تقوية طبقات رصف الطرق في عدة مشاريع، وذلك ضمن إطار تطبيق معايير الاستدامة وتقليل تكاليف المشاريع.