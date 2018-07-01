تسليم المساكن الشعبية لمنطقة الساد في الربع الثالث من 2019

المصدر: Ⅶالعين -داوود محمد

أكد سكان منطقة الساد ورماح، على أهمية تفعيل إنجاز المشاريع والمرافق الخدمية التي تم إقرارها في خطة 2017، والتي تم طرحها ضمن الخطط والبرامج التطويرية للمرافق الخدمية في المنطقة، على ضوء التوسعات الديموغرافية للمنطقة. حيث سيتم تسليم المساكن الشعبية لمنطقة الساد في الربع الثالث 2019.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السادس لسكان القطاع الغربي في مدينة العين، والذي عقد بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية، وبحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وممثلي المؤسسات والدوائر الرسمية في المدينة، حيث أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به حكومة أبوظبي في توفير الخدمات البلدية النوعية في كافة مناطق التجمعات السكنية لضواحي مدينة العين.

حيث أكد مدير عام البلدية، حرص الحكومة على دراسة كافة الطلبات والمقترحات التي تقدم بها أبناء المنطقة خلال الملتقيات السكانية السابقة، والتي تم إدراجها في الخطط والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها حسب الأولويات والخطط التي تم وضعها موضع التنفيذ، تلبية لمتطلبات الحياة الاجتماعية، وتوفيرها بمعايير متطورة وحديثة.