محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد الزري الشامسي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - إلى خيمة العزاء في منطقة المزهر في دبي مساء أمس، حيث قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صادق عزائه و مواساته إلى والد وإخوان وأعمام وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.